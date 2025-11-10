La maratona dei record Tifo musica e sudore Una marea colorata ha invaso la città
"Dai ragazzi!", "Dai Ravenna fatti sentire!", "Forza, un po’ di tifo!", "Grande Lucri!", "Viva la maratona!". Ancor prima di vederli, si sentono le grida di incitamento degli atleti e dei sostenitori che domenica mattina hanno raggiunto le vie della città per la 26ª edizione della Maratona di Ravenna – Città d’arte. Il cielo è grigio, ma il cuore della città è colorato da un serpente composto da oltre 13mila atleti e appassionati: 1.550 hanno partecipato alla maratona, 3.473 alla mezza maratona, 8.200 alla dieci chilometri e 100 hanno partecipato alla ‘Correndo Senza Frontiere’, riservata alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Scopri altri approfondimenti
Un’edizione 2025 della @maMaratona di Ravenna Città d'Arte destinata a rimanere nella storia. Record su record, con Caroline Makandi Gitonga che nella Consar Half Marathon 21K firma il nuovo primato femminile assoluto in Italia (1h06’26”), e Nelly Jepleti - facebook.com Vai su Facebook
La maratona dei record. Tifo, musica e sudore. Una marea colorata ha invaso la città - La partenza dal Pala De André, poi la risalita lungo il Candiano e il tour cittadino. Riporta msn.com
Spinacorona, maratona musica e arte al via da Piazza Mercato - Al via domani a Piazza Mercato la nona edizione di 'Spinacorona passeggiate musicali napoletane", 'maratona' gratuita di 100 ore in 20 concerti tra musica colta e preziosi siti d'arte del centro ... Da ansa.it