"Dai ragazzi!", "Dai Ravenna fatti sentire!", "Forza, un po’ di tifo!", "Grande Lucri!", "Viva la maratona!". Ancor prima di vederli, si sentono le grida di incitamento degli atleti e dei sostenitori che domenica mattina hanno raggiunto le vie della città per la 26ª edizione della Maratona di Ravenna – Città d’arte. Il cielo è grigio, ma il cuore della città è colorato da un serpente composto da oltre 13mila atleti e appassionati: 1.550 hanno partecipato alla maratona, 3.473 alla mezza maratona, 8.200 alla dieci chilometri e 100 hanno partecipato alla ‘Correndo Senza Frontiere’, riservata alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La maratona dei record. Tifo, musica e sudore. Una marea colorata ha invaso la città