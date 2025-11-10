La maratona dei record Tifo musica e sudore Una marea colorata ha invaso la città

"Dai ragazzi!", "Dai Ravenna fatti sentire!", "Forza, un po’ di tifo!", "Grande Lucri!", "Viva la maratona!". Ancor prima di vederli, si sentono le grida di incitamento degli atleti e dei sostenitori che domenica mattina hanno raggiunto le vie della città per la 26ª edizione della Maratona di Ravenna – Città d’arte. Il cielo è grigio, ma il cuore della città è colorato da un serpente composto da oltre 13mila atleti e appassionati: 1.550 hanno partecipato alla maratona, 3.473 alla mezza maratona, 8.200 alla dieci chilometri e 100 hanno partecipato alla ‘Correndo Senza Frontiere’, riservata alle persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

