La maccaja | cos’è il fenomeno meteo che rende tutto sospeso senza pioggia ma neanche sole

La Spezia, 10 novembre 2025 – E’ il momento della Maccaja: un fenomeno meteo molto conosciuto sulle coste liguri che si verifica proprio in questo periodo di autunno. Ma anche in primavera, se le condizioni lo consentono. La Maccaja è una condizione meteo molto particolare: non piove, ma non c’è neanche il sole. Spesso è preludio di una perturbazione. Avviene nelle zone di mare: tutto sembra sospeso quando arriva questo fenomeno, detto anche Macaja, anche il tempo. Ma cos’è la Maccaja? E perché è conosciuta? Cos’è la Maccaja. La Maccaja si forma quando il vento caldo dal mare incontra l’aria più fresca che arriva dalle montagne liguri. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La maccaja: cos’è il fenomeno meteo che rende tutto sospeso, senza pioggia ma neanche sole

