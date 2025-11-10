La lezione di Cacciari | Le guerre di oggi sono di sterminio come diceva Kant Non distinguiamo più tra militari e civili

“No, tutto non torna come prima quando una civiltà ha messo a morte i principi fondamentali della sua cultura. Ripristinare un tessuto umano, sociale, culturale che ci permetta di ricostruire un diritto internazionale oggi appare un compito pressoché impossibile. Ma è un compito che occorre affidare alle nuove generazioni, perché le attuali e le precedenti hanno fallito. Solo da una diagnosi spietata si può sperare qualcosa. Sappiamo soltanto che la speranza oggi è oltre le montagne più impervie “. Con questa pensiero, lapidario e dolente, Massimo Cacciari ha concluso la sua lectio magistralis “La morte dello ius belli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

