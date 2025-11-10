La Lega cambia idea sull'educazione sessuale alle medie | si potrà fare ma solo con l'ok dei genitori

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega ha fatto marcia indietro su un emendamento che vietava l'educazione sessuale e affettiva alle scuole medie: una nuova modifica proposta dal Carroccio prevede che il tema si possa toccare, ma solo se i genitori danno il consenso. Chi non ha il permesso, invece, non potrà seguire le lezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

lega cambia idea sullLa Lega fa marcia indietro sull’educazione sessuale a scuola. Cosa cambia davvero - affettiva nelle scuole italiane si è infiammato a seguito della presentazione di un disegno di legge che ... Si legge su thesocialpost.it

lega cambia idea sullEducazione sessuale a scuola, resta il consenso dei genitori ma cade il divieto per le medie: il nuovo emendamento della Lega - La Lega alla Camera ha depositato un emendamento sull'educazione alla sessualità a scuola, parzialmente correttivo rispetto al testo approvato in commissione. Secondo msn.com

lega cambia idea sullEolico, Morrone: “Lega coerente, sindaco di Rimini invece ha cambiato idea?” - È noto, e non da oggi, il nostro ‘no’ motivato all’insediamento dell’eolico in aree dove ... Riporta chiamamicitta.it

Cerca Video su questo argomento: Lega Cambia Idea Sull