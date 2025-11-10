La Lega cambia idea sull'educazione sessuale alle medie | si potrà fare ma solo con l'ok dei genitori

La Lega ha fatto marcia indietro su un emendamento che vietava l'educazione sessuale e affettiva alle scuole medie: una nuova modifica proposta dal Carroccio prevede che il tema si possa toccare, ma solo se i genitori danno il consenso. Chi non ha il permesso, invece, non potrà seguire le lezioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

