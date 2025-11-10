La giuria di Ballando con le stelle I forzati dell’antipatia

Pervasa com’è da un sacro fuoco revanscista tardofemminista, di cui fece manifesto in musica nello scorso Festival di Sanremo, seppure attraversat. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La giuria di “Ballando con le stelle”. I forzati dell’antipatia

Contenuti che potrebbero interessarti

“Hanno rotto le scatole a mia moglie” A Ballando con le stelle, Filippo Magnini si è spazientito. Il concorrente è convinto che la giuria pretenda troppo da lui e non gli faccia passare neanche il più piccolo errore. Poi, si è tolto un sassolino dalla scarpa - facebook.com Vai su Facebook

Barbara D'Urso divide a Ballando con le stelle, Lucarelli a Erra: 'Ti ignorerò' - Nella puntata di sabato 8 novembre di Ballando con le stelle, la coreografia di D'Urso ha diviso la giuria con una performance a tema maternità ... Scrive it.blastingnews.com

Marcella Bella e Chiquito ostacolati dalla giuria?/ Cosa devono fare per emergere a Ballando con le stelle - A Ballando con le stelle 2025 la coppia composta da Marcella Bella e Chiquito sono chiamati a stupire in positivo la giuria ... Segnala ilsussidiario.net

Nancy Brilli stronca la giuria di Ballando con le stelle 2025/ “Viziati, vogliono sempre l’ultima parola!” - Nancy Brilli torna a punzecchiare la giuria di Ballando con le stelle 2025, lanciando una nuova bordata: cos'ha dichiarato a Ballando Segreto ... Si legge su ilsussidiario.net