La giornata del ringraziamento Il vescovo benedice i trattori | No all’abbandono della terra
Dopo la messa, davanti all’altare i doni della terra, il vescovo Gian Carlo Perego è uscito dalla chiesa e ha benedetto i mezzi agricoli parcheggiati in piazza della Libertà, a Cologna frazione di Copparo. Giornata del ringraziamento, ieri mattina, in una delle zone con più alta vocazione agricola. Campi che si estendono a vista d’occhio, la terra arata pronta per accogliere il grano, ancora qualche stoppia. I trattori, verde e blu giganti tecnologici tra i solchi, un simbolo di com’è cambiato questo mondo. A partire dai giovani, in chiesa c’erano anche loro. Ragazzi che hanno raccolto il testimone, lo tengono vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondisci con queste news
Ieri sera a Spera, S. Messa per la Giornata del Ringraziamento con la benedizione dei mezzi agricoli e in uso alle attività umane. La Giornata del Ringraziamento è un’occasione preziosa per riconoscere il valore del lavoro agricolo e ringraziare chi ogni giorn - facebook.com Vai su Facebook
La giornata del ringraziamento. Il vescovo benedice i trattori: "No all’abbandono della terra" - La cerimonia provinciale si è svolta nella chiesa di Cologna, zona a forte vocazione agricola "Non lasciamo le aree interne, curiamole per il bene di tutti. Si legge su msn.com
Giubileo agricolo: in Cattedrale - Celebrato in cattedrale a Cremona il Giubileo dei lavoratori della terra con la messa presieduta dal vescovo Antonio Napolioni. Riporta cremonaoggi.it
Dalle diocesi, la Chiesa in Italia celebra la Giornata del Ringraziamento - La diocesi scelta dalla Conferenza Episcopale Italiana per la Giornata del Ringraziamento che si celebra questo fine settimana sarà quella di Acerra. Riporta acistampa.com