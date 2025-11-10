La giornata del ringraziamento Il vescovo benedice i trattori | No all’abbandono della terra

Dopo la messa, davanti all’altare i doni della terra, il vescovo Gian Carlo Perego è uscito dalla chiesa e ha benedetto i mezzi agricoli parcheggiati in piazza della Libertà, a Cologna frazione di Copparo. Giornata del ringraziamento, ieri mattina, in una delle zone con più alta vocazione agricola. Campi che si estendono a vista d’occhio, la terra arata pronta per accogliere il grano, ancora qualche stoppia. I trattori, verde e blu giganti tecnologici tra i solchi, un simbolo di com’è cambiato questo mondo. A partire dai giovani, in chiesa c’erano anche loro. Ragazzi che hanno raccolto il testimone, lo tengono vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

