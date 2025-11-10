La risposta di Trump non si è fatta attendere: con una lettera indirizzata alla Bbc il presidente Usa ha minacciato querela sulla vicenda del montaggio di due passaggi separati di un suo discorso del 2021, una falsificazione che ha rafforzato la sensazione che egli avesse incitato esplicitamente l'assalto a Capitol Hill. Lo fa sapere la stessa emittente, precisando che il testo del presidente è stato ricevuto e che il servizio pubblico britannico si riserva di "rispondere". La polemica, com'è noto, è scoppiata dopo che il quotidiano Telegraph ha pubblicato un documento interno, scritto da un ex consigliere della Bbc, indirizzato al consiglio di amministrazione dell’emittente, in cui venivano elencati alcuni casi di non obiettività da parte della Bbc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La frase taroccata, le dimissioni e la minaccia di azioni legali. Scontro di fuoco Bbc-Trump