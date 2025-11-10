La frase taroccata le dimissioni e la minaccia di azioni legali Scontro di fuoco Bbc-Trump
La risposta di Trump non si è fatta attendere: con una lettera indirizzata alla Bbc il presidente Usa ha minacciato querela sulla vicenda del montaggio di due passaggi separati di un suo discorso del 2021, una falsificazione che ha rafforzato la sensazione che egli avesse incitato esplicitamente l'assalto a Capitol Hill. Lo fa sapere la stessa emittente, precisando che il testo del presidente è stato ricevuto e che il servizio pubblico britannico si riserva di "rispondere". La polemica, com'è noto, è scoppiata dopo che il quotidiano Telegraph ha pubblicato un documento interno, scritto da un ex consigliere della Bbc, indirizzato al consiglio di amministrazione dell’emittente, in cui venivano elencati alcuni casi di non obiettività da parte della Bbc. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Purtroppo non si può fare nulla per fermare le fake news. Sta circolando un’immagine di Falcone con una frase attribuita a lui che mette in guardia contro i rischi della separazione delle carriere. Non è nel suo stile esprimersi in termini così sempliciotti alla grilli - facebook.com Vai su Facebook
Minacce di morte al vicesindaco Venanzi e a Marchiol: «Se l'assessore non si dimette entro novembre, mettetevi il giubbotto antiproiettile» - L'assessore Ivano Marchiol deve dimettersi «entro fine novembre», «altrimenti mettiti anche tu il giubbotto antiproiettile». Da msn.com
Appendino minaccia le dimissioni. Conte, mai ricevute - Chiara Appendino minaccia le dimissioni da vicepresidente dei 5 stelle in dissenso con la linea del leader Giuseppe Conte e anche per i risultati negativi fino ad ora ottenuti dal MoVimento alle ... ansa.it scrive
Chiara Appendino (M5s) minaccia le dimissioni. Conte: «Se ci fossero sarebbero arrivate prima a me» - Dopo il deludente risultato alle regionali, qualcuno ha iniziato a fare i conti ,ed è arrivato il momento di scuotere la ... Scrive ilmessaggero.it