Francia, il caso Sarkozy: quando la giustizia sfida il potere. Il pubblico ministero chiede la scarcerazione dell’ex presidente francese, condannato per finanziamento libico della campagna 2007. Ma oltre al tribunale, è in gioco la tenuta simbolica della Repubblica. Oggi Nicolas Sarkozy saprà se potrà lasciare il carcere della Santé, dove è detenuto dal 21 ottobre. La Corte d’appello di Parigi deciderà alle 13.30 sulla richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati dopo la condanna a cinque anni di reclusione (di cui due con sospensione condizionale) per associazione a delinquere nel presunto finanziamento libico della campagna presidenziale del 2007. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La Francia e il caso Sarkozy

