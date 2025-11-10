La forza di una donna le anticipazioni | l’inaspettata rivelazione di Piril a Sarp

Nella puntata di oggi, 10 novembre 2025, della soap turca La forza di una donna, in onda alle 16:10 su Canale 5, si assiste a un momento di forte tensione nel rifugio di montagna dove si trovano al sicuro Bahar, i gemellini Nisan e Doruk e Sarp. La presenza di Piril, che decide di raggiungerli nonostante gli avvertimenti di Suat e Munir, sconvolge gli equilibri. Per Sarp è un grosso problema: non immaginava che la seconda moglie si unisse a loro, e la convivenza si preannuncia molto complicata. Piril, mossa da gelosia e paura di perdere Sarp, affronta una scelta drastica: si presenta in montagna e impone la sua compagnia nel rifugio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it