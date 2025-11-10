La Finanza stronca la moda del momento | sequestrati oltre 10 mila Labubu falsi denunciati 7 negozianti

È la moda del momento, ma è principalmente basata sulla contraffazione, anche perché acquistare gli originali è praticamente impossibile visto che si esauriscono in un battibaleno. Lo hanno scoperto anche i finanzieri del comando provinciale di Palermo che hanno sequestrato oltre 10.000 Labubu. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

