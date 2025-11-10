La figlia di Peppe Vessicchio | Era di tutti uguale a come lo vedevate Era il mio barbapapà

“È stato quello che avete visto tutti tutta la vita, per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, il mio barbapapà, e per mia nipote e mia figlia un nonno che è stato anche padre”, così è intervenuta visibilmente commossa a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele, Alessia, figlia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondisci con queste news

MattinaRai1. . Addio al maestro Peppe Vessicchio, a #StorieItaliane parla Alessia, la figlia del direttore d’orchestra scomparso sabato scorso per colpa di una polmonite interstiziale. - facebook.com Vai su Facebook

Peppe Vessicchio morto, l'amore per la moglie Enrica e la figlia Alessia: «La mia nota più bella» - X Vai su X

La figlia di Peppe Vessicchio: «Era il mio barbapapà: vi ringraziamo per l’amore vero a cascata di questi due drammatici giorni» - «È stato quello che avete visto tutti tutta la vita, per noi non è stato niente di diverso: per me un papà, il mio barbapapà, e per mia nipote e mia ... Scrive msn.com

Funerali Beppe Vessicchio, il dolore della figlia: “Era il mio Barbapapà” - Un commosso messaggio di ringraziamento è stato diffuso dalla figlia del compianto maestro Peppe Vessicchio, scomparso in questi giorni. Riporta vocedinapoli.it

Chi sono figli e moglie di Peppe Vessicchio: le curiosità sulla sua vita privata - La vita privata di Peppe Vessicchio, tra amore, musica e affetti: la moglie Enrica, la figlia Alessia e le nipoti che gli erano più care. Si legge su trend-online.com