La Fifa incontra 30 sindacati dei calciatori | l’obiettivo è di migliorare il calcio per il futuro

Quest’oggi a Rabat (Marocco), i vertici della Fifa – tra cui il presidente Gianni Infantino e il segretario generale Mattias Grafström – hanno tenuto proficue discussioni con i sindacati dei giocatori di tutto il mondo. A riferire la notizia sono i colleghi di Sportmediaset, i quali riportano le parole del dirigente svizzero e tutti i dettagli in merito. Fifa, le parole di Infantino. «Rimaniamo impegnati a migliorare ulteriormente il benessere dei giocatori e le condizioni di lavoro in tutto il mondo, attuando misure concrete e significative con l’obiettivo di migliorare il calcio per il futuro», ha dichiarato il presidente della Fifa Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La Fifa incontra 30 sindacati dei calciatori: «l’obiettivo è di migliorare il calcio per il futuro»

