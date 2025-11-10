La fiera del formaggio di fossa Mezzo secolo di storia e gusto

Proiettato a Sogliano nel teatro Elisabetta Turroni in anteprima speciale il documentario "50ª Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Mezzo secolo di storia, di vita, di sapore". Il documentario ripercorre cinquant'anni di una delle manifestazioni più identitarie della comunità soglianese, raccontando le persone, i luoghi e le tradizioni che hanno reso grande la Fiera del Formaggio di Fossa di Sogliano Dop. Un prodotto arrivato ormai sulle tavole dei ristoranti più rinomati di mezzo mondo. Nel documentario viene raccontata la storia e l'evoluzione del formaggio di fossa da 50 anni a oggi con le testimonianze delle 5 famiglie di infossatori e delle donne che lavorano ogni anno alla Pro Loco dove a ogni fiera vengono serviti migliaia di pasti.

