La FAI, ovvero la federazione calcistica dell’ Irlanda, ha approvato nei giorni scorsi, con una larga maggioranza, una mozione per chiedere alla UEFA, l’organizzazione che gestisce il calcio a livello europeo, di escludere le squadre israeliane dalle sue competizioni. Il suo obiettivo è manifestare il proprio dissenso nei confronti del governo di Netanyahu e per i suoi attacchi contro la popolazione della Striscia di Gaza. La richiesta, presentata dopo l’iniziativa del team di Dublino Bohemian FC, si basa sull’idea che Israele sia venuto meno allo della UEFA, non contrastando il razzismo e facendo giocare le sue squadre nei territori palestinesi occupati. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La federazione calcistica dell’Irlanda chiederà alla UEFA di escludere le squadre israeliane da ogni competizione