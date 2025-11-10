Carlo Verdone, ospite di Che tempo che fa, sul Nove, ha rivelato a Fabio Fazio un’altra “ particolare ” passione. L’attore e regista, noto per la sua ossessione verso la medicina, tanto da ricevere una laurea ad honorem dall’Università di Bari, ha raccontato di andare “sempre” in farmacia. “È uno dei miei posti preferiti – racconta a Fazio – Sono amico di tutti i farmacisti, vado presto quando non c’è nessuno. Poi arriva un momento in cui mi metto dietro a un paravento, quello dove c’è l’apparecchio per misurare la pressione. Io dico ‘fate con calma’ perché voglio ascoltare le persone che entrano, cosa chiedono, quali sono i sintomi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La farmacia è il mio posto preferito. Mi metto dietro il paravento per ascoltare le persone, quando sento fregnacce esco e intervengo”: le passioni “particolari” di Verdone