La cucina italiana diventa patrimonio Unesco dell'Umanità c'è il primo sì

L'arte culinaria del nostro Paese incassa il primo "sì" dall'Unesco. L'organizzazione delle Nazioni Unite, per l'educazione, la scienza e la cultura, ha emesso il parere positivo per il riconoscimento della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità, rendendo pubblica la valutazione tecnica sulla candidatura. Si tratta dell'atto preliminare alla presentazione del dossier di fronte al Comitato intergovernativo dell' Unesco, che a dicembre dovrà prendere una decisione politica sull'iscrizione nell'elenco dell'Unesco. Il parere positivo dell'Unesco. Le valutazioni pubblicate nella giornata di lunedì 10 novembre dall'organizzazione delle Nazioni Unite ha riguardato anche altre candidature, come quella sullo Yodel svizzero, il Son cubano, gli Origami giapponesi, il vino passito cipriota e alla passione di Cristo in Messico.

