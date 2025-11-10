La cucina diventa piazza il cuore della convivialità domestica
La cucina è tornata a essere il luogo più vissuto della casa, un teatro di relazioni dove si incrociano i ritmi della quotidianità. Non è più una stanza funzionale destinata solo alla preparazione dei pasti: diventa l’anima del focolare moderno, la piazza domestica dove le persone si ritrovano, si raccontano la giornata, lavorano al computer mentre ribolle una pentola, sorseggiano un caffè in buona compagnia o improvvisano una cena con gli amici. Qui la convivialità prende forma senza bisogno di formalità, trasformando piccoli gesti in legami. All’inizio del Novecento, cucinare era un gesto nascosto, confinato nelle retrovie della casa, mentre la sala da pranzo era la scena della socializzazione. 🔗 Leggi su Dilei.it
