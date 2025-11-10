La crisi senza spiegazione del River Plate | il calcio di Gallardo ha smesso di funzionare

Il colpo di grazia è servito. Domenica 9 novembre il Boca Juniors ha vinto 2-0 il Superclásico e ha affondato definitivamente il River Plate dentro la sua crisi più profonda degli ultimi 12 anni. E la Buenos Aires rojo blanca non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Il Monumental non è più una fortezza: è diventato un tribunale. Ogni sconfitta è una condanna, ogni errore un atto d’accusa. Lunedì 3 novembre, la caduta contro il Gimnasia è stata la quarta consecutiva in casa. Non succedeva dal 1926. Novantanove anni dopo, il River Plate è di nuovo prigioniero della sua storia. Tra quella ferita remota e il presente passa quasi un secolo, ma il dolore per Los Millonarios è lo stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

