La corte d’appello di Parigi ordina la scarcerazione dell’ex presidente Sarkozy

La corte d’appello di Parigi ha ordinato la scarcerazione dell’ex presidente Nicolas Sarkozy e l’ha posto sotto controllo giudiziario, vietandogli in particolare di entrare in contatto con il ministro della giustizia Gérald Darmanin. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - La corte d’appello di Parigi ordina la scarcerazione dell’ex presidente Sarkozy

