La frase è stata ripresa più volte dal presidente del Brasile Lula, ma le sue azioni spesso contribuiscono allo stallo in cui si trovano i negoziati perché anche il Brasile ha i suoi interessi. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - La Cop30 è cominciata, che ne sarà di questa e delle prossime conferenze? È il momento della verità per Lula e non solo