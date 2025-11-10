La Cop30 è cominciata che ne sarà di questa e delle prossime conferenze? È il momento della verità per Lula e non solo
La frase è stata ripresa più volte dal presidente del Brasile Lula, ma le sue azioni spesso contribuiscono allo stallo in cui si trovano i negoziati perché anche il Brasile ha i suoi interessi. 🔗 Leggi su Wired.it
