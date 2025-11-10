L’attuale classifica della Serie A suggerisce una lotta Scudetto mai così aperta, con sei squadre racchiuse in una manciata di punti. Ma attenzione: è un’illusione che abbiamo già visto. L’analisi storica e tecnica dimostra che questo ‘falso equilibrio’ è destinato a rompersi presto, favorendo 2-3 squadre costruite per la fuga invernale. Chi vuole prendersi la Serie A?. A guardare la classifica dopo undici giornate, la risposta sembra essere “tutti e nessuno”. La sconfitta del Napoli a Bologna, i pareggi di Milan e Juventus e le vittorie di Inter e Roma hanno creato un ingorgo in vetta che fa sognare i tifosi neutrali. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - La classifica di Serie A mente a tutti: la verità sul “falso equilibrio” che nessuno dice