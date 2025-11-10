La classifica del girone di Sinner alle ATP Finals | cosa cambia dopo la vittoria di Zverev attesa per il debutto

Jannik Sinner esordirà alle ATP Finals nella giornata di lunedì 10 novembre (ore 20.30), incrociando il canadese Felix Auger-Aliassime sul cemento della Inalpi Arena di Torino. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere proprio contro l’avversario sconfitto nettamente nella finale del Masters 1000 di Parigi disputata domenica scorsa, con il chiaro obiettivo d i vincere per muovere un primo passo verso la qualificazione alle semifinali e tenere viva la corsa per il numero 1 del mondo a fine anno. Nei fatti il campione di Wimbledon e Australian Open deve alzare al cielo il trofeo da imbattuto e sperare che lo spagnolo non vinca le altre due partite del round robin contro Lorenzo Musetti e Taylor Fritz dopo quella portata a casa oggi pomeriggio contro Alex de Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La classifica del girone di Sinner alle ATP Finals: cosa cambia dopo la vittoria di Zverev, attesa per il debutto

Contenuti che potrebbero interessarti

Promozione Girone B Risultati di giornata e classifica. Peccato per la sconfitta di oggi ma la classifica rimane ancora buona. Domenica prossima in trasferta contro il Saline. - facebook.com Vai su Facebook

Classifica ATP, Sinner numero 1 ma a Torino è duello con Alcaraz: le combinazioni e uno scenario folle. Avanzano Bublik e Auger - Classifica ATP, Sinner alla 66esima settimana da numero 1 ma a Torino Alcaraz può scalvacarlo: le combinazione e lo scenario incredibile. Secondo sport.virgilio.it

Sinner-Auger-Aliassime oggi alle ATP Finals di Torino: orario e dove vederla in TV in chiaro - Jannik Sinner esordisce stasera nelle ATP Finals di Torino contro il canadese Felix Auger- Lo riporta fanpage.it

La classifica di Sinner alle ATP Finals: cosa cambia dopo la vittoria di Zverev, attesa per il debutto - Jannik Sinner esordirà alle ATP Finals nella giornata di lunedì 10 novembre (ore 20. Da oasport.it