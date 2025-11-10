La cittadinanza a Zuppi | Felice di essere guastallese Questa è terra di condivisione

"Sono felice di essere cittadino guastallese. Questa è una terra di condivisione. Qui c’è una storia da cui emerge una Chiesa straordinaria, con tanto impegno spirituale, civile, di vita. Qui si è sempre creata tanta attenzione all’altro. Ed è lo stesso impegno che dobbiamo avere in un momento in cui c’è tanto bisogno di speranza". Sono le prime dichiarazioni del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, da ieri sera "cittadino onorario" di Guastalla, dopo aver ricevuto il riconoscimento in duomo, insieme all’arcivescovo Giacomo Morandi, al termine della solenne celebrazione per i 450 anni della consacrazione della cattedrale della Bassa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La cittadinanza a Zuppi: "Felice di essere guastallese. Questa è terra di condivisione"

