La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano dal 22 novembre su RaiPlay

foto di Filippo G. Moscati ROMA – Una performance irripetibile che sfida aspettative e convenzioni. Dal 22 novembre arriva su RaiPlay “La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”. L’artista porta la sua musica in un’incantevole cornice in provincia di Siena, un contesto in cui la modernità non ha mai avuto posto. Con le stelle come tetto e il silenzio spirituale del luogo come fondale, si svolge un concerto a cielo aperto, filmato interamente su pellicola per catturare l’autenticità del suono e delle immagini. Il docufilm racconta non solo la musica, ma anche la tensione tra la sacralità dell’abbazia e la potenza elettrica del rock ’n roll. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

