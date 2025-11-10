La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano dal 22 novembre su RaiPlay
foto di Filippo G. Moscati ROMA – Una performance irripetibile che sfida aspettative e convenzioni. Dal 22 novembre arriva su RaiPlay “La chitarra nella roccia – Lucio Corsi dal vivo all’Abbazia di San Galgano”. L’artista porta la sua musica in un’incantevole cornice in provincia di Siena, un contesto in cui la modernità non ha mai avuto posto. Con le stelle come tetto e il silenzio spirituale del luogo come fondale, si svolge un concerto a cielo aperto, filmato interamente su pellicola per catturare l’autenticità del suono e delle immagini. Il docufilm racconta non solo la musica, ma anche la tensione tra la sacralità dell’abbazia e la potenza elettrica del rock ’n roll. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Approfondisci con queste news
SAVE THE DATE! LUCIO CORSI ospite da SEMM Incontra i fan e firma le copie del nuovo album “La Chitarra nella Roccia” (dal vivo all’Abbazia di San Galgano) @lucio_corsi | Instore / Firmacopie 19/11/2025 – Ore 16:00 Semm Music Store – Via Oberda - facebook.com Vai su Facebook
“La Chitarra Nella Roccia” firmacopie. Ci vediamo in giro, trovate tutte le info per partecipare qui luciocorsi.com/la-chitarra-ne… - X Vai su X
Lucio Corsi su RaiPlay con “La chitarra nella roccia” dal 22 novembre - Dal 22 novembre su RaiPlay il docufilm “La chitarra nella roccia”: Lucio Corsi live all’Abbazia di San Galgano, tra arte, spiritualità e rock. Lo riporta lifestyleblog.it
La chitarra nella roccia: Lucio Corsi all’Abbazia di San Galgano dal 22/11 su RaiPlay - Un concerto in un luogo fuori dal tempo: dal 22 novembre su RaiPlay arriva “La chitarra nella roccia - it.blastingnews.com scrive
Lucio Corsi conquista Grosseto con "La Chitarra Nella Roccia" – IL VIDEOSERVIZIO - Prima della serata, la conferenza stampa al Palazzo della Provincia ... Riporta corrieredimaremma.it