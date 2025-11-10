La bolla dotcom? Non confonderla con l’euforia Ai

LA CORSA AI TITOLI tecnologici legati all’intelligenza artificiale ha riportato alla mente di molti investitori l’epoca d’oro (e poi drammatica) della bolla di Internet o delle cosiddette dotcom, le aziende che avevano un business legato al web, i cui valori in Borsa erano pompati e si sgonfiarono all’improvviso nel 2000. Nel novembre 2022, l’IA generativa è entrata nella vita di tutti con ChatGpt, e da allora listini delle azioni del settore tecnologico hanno corso a ritmi impressionanti. Troppo, forse? Per qualcuno sì. Ma per Alison Porter, portfolio manager della casa d’investimenti internazionale Janus Henderson, le analogie con la bolla delle dotcom ci sono, ma spesso sono più apparenti che reali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net