Bbc nella tempesta: si sono dimessi il direttore, Tim Davie, e l'amministratore delegato per le notizie Deborah Turnness per le rivelazioni su un servizio dello spazio di approfondimento Panorama in cui il montaggio di due discorsi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump induceva a credere che avesse incoraggiato e fomentato la rivolta di Capitol Hill del 6 gennaio 2020. Il quotidiano The Telegraph nei giorni scorsi ha pubblicato un promemoria interno in cui sottolinea che "Panorama, trasmesso una settimana prima delle elezioni statunitensi, ha "completamente tratto in inganno" gli spettatori mostrando il presidente che diceva ai sostenitori che sarebbe andato al Campidoglio con loro per "combattere come un dannato", quando in realtà aveva detto che avrebbe camminato con loro "per far sentire la vostra voce in modo pacifico e patriottico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La Bbc distorce il discorso di Trump dell'assalto del 6 gennaio. Due dirigenti si dimettono