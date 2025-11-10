La battaglia di una mamma

Quando si tratta di grandi battaglie si può avere la sensazione di non essere mai "abbastanza" per combattere. Davide contro Golia. Eppure è anche grazie al coraggio, alla determinazione e alla caparbietà del singolo che le cose possono cambiare. Non sappiamo se sarà il caso di Gherta e della sua storia, quel che è certo è che con il suo appello questa madre 52enne di Cesate ha già fatto un passo avanti significativo: porre un tema, aprire un dibattito. Smuovere le acque. Che cosa ha chiesto Gherta? La pensione anticipata con 30 anni di contributi per i genitori soli con figli disabili. "Io sono una mamma sola e vorrei occuparmi di lei – ha spiegato parlando della figlia di 17 anni, affetta da tetraparesi spastica –.

