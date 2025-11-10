La battaglia della Francia contro gli sprechi alimentari | i supermercati devono donare il cibo invenduto

È una vera e propria guerra quella dichiarata dalla Francia agli sprechi alimentari. Da qualche mese, infatti, i supermercati non potranno più buttar via il cibo invenduto, ma convertirlo in concime, darlo via come foraggio per gli animali o, ancora meglio, donarlo alle famiglie in difficoltà economica. La legge approvata dall’ Assemblea Nazionale, la Camera Bassa del Parlamento, spera così di ridurre di almeno la metà gli sperperi del 2025. Sprechi alimentari: ogni anno il 35% dei prodotti viene buttato via. Stando alle cifre emerse dagli studi sul tema, attualmente in Francia vanno a finire tra i rifiuti fino a trenta Kg di cibo pro capite, per un valore che si aggira intorno ai venti miliardi di euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

