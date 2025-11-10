La banda hi-tech dei furti d' auto | 3 indagati e perquisizioni tra Palermo Alcamo e Milano

La mente della banda è un francese. L’esperto tecnologico un palermitano, già indagato in passato. Realizzavano chiavi per decodificare i sistemi di sicurezza delle auto di lusso e rubarle. Per questo il nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Palermo dei carabinieri, supportato in fase esecutiva dalla compagnia di Alcamo e dal nucleo investigativo di Milano, ha dato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La banda hi-tech dei furti d'auto: 3 indagati e perquisizioni tra Palermo, Alcamo e Milano

