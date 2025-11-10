Kyiv smentisce Mosca sulla situazione delle truppe ucraine a Pokrovsk

Lo Stato Maggiore ucraino ha smentito le notizie diffuse da Mosca secondo cui le truppe russe avrebbero circondato le unità di Kyiv impegnate nella difesa di Pokrovsk e della vicina Mirnograd, nel Donetsk, dove si registrano intensi scontri. Le forze russe sostengono di controllare tutte le vie di approvvigionamento ucraine, ma il portavoce dello Stato Maggiore, Andriy Kovalov, ha dichiarato all’agenzia Ukrinform che la situazione è diversa, riferendo che l’esercito russo avrebbe subito «pesanti perdite» nel tentativo di conquistare la città, indicata come uno degli obiettivi principali del Cremlino. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Kyiv smentisce Mosca sulla situazione delle truppe ucraine a Pokrovsk

