Korda e la figlia di Nedved ecco l' anello | dai social la notizia saranno presto sposi

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennista americano, di recente battuto da Musetti, annuncia sui suoi profili l'ufficialità della relazione: "Per sempre e ancora di più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

