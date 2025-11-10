Korda e la figlia di Nedved ecco l' anello | dai social la notizia saranno presto sposi
Il tennista americano, di recente battuto da Musetti, annuncia sui suoi profili l'ufficialità della relazione: "Per sempre e ancora di più". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche questi approfondimenti
Domani è un altro giorno - di Elvira Morena È sul divano di casa, dopo una giornata pesante, quando l'alcol è di cattiva compagnia, che prendono vita le figure dei fallimenti: la moglie, la madre, la figlia, la vicina di casa e il collega rivale..."Il Lupo", di Francesc - facebook.com Vai su Facebook