Kate Middleton incanta al Festival of Remembrance con un look nero Alessandra Rich il papavero rosso e un elegante omaggio a Lady Diana

A lla Royal Albert Hall, durante il ballo pier ricordare i caduti in guerra e l’impegno delle forze armate britanniche, Kate Middleton ha trasformato il Remembrance Sunday in un piccolo capolavoro di stile e memoria. Con un solo dettaglio – un colletto bianco perfetto, incorniciato dal rosso vivido di un papavero – la Principessa del Galles è riuscita a unire passato e presente, eleganza e sentimento, in uno dei momenti più solenni del calendario reale. Royal look da spiaggia ieri e oggi. guarda le foto Il debutto del principe George accanto alla mamma. Per la prima volta, accanto a lei c’era il primogenito Prince George, impeccabile in completo scuro e cravatta al posto di William. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Kate Middleton incanta al Festival of Remembrance con un look nero Alessandra Rich, il papavero rosso e un elegante omaggio a Lady Diana

