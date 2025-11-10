Kate Middleton cambia tutto a sorpresa al Remembrance Sunday Camilla ne approfitta

A sorpresa rispetto a quanto trapelato negli scorsi giorni dagli ambienti del Palazzo, Kate Middleton è stata presente al Remembrance Sunday, cerimonia importante e sentitissima, svoltasi domenica 9 novembre, presso il cenotafio nel centro di Londra. Una presenza, quella della Principessa, importante per l’evento. Negli scorsi anni Kate aveva vistosamente indossato tre papaveri come parte del suo abito per la cerimonia, in segno di rispetto per coloro che morirono durante la Prima Guerra Mondiale e altri conflitti. Ma questa volta la Principessa ha scelto di indossare un solo papavero, rompendo a suo modo con la tradizione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton cambia tutto (a sorpresa) al Remembrance Sunday, Camilla ne approfitta

