Juventus pubblicato il report di sostenibilità | primo club di calcio in Italia conforme alla CSRD
. Per la prima volta è integrato nel bilancio finanziario. Juventus ha pubblicato il nuovo Sustainability Report, diventando il primo Club di calcio in Italia a rendicontare secondo la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) e agli standard europei ESRS. Si tratta del dodicesimo report di sostenibilità nella storia del Club, e del primo a essere integrato nel bilancio finanziario, con un livello di trasparenza, profondità e tracciabilità dei dati mai raggiunto prima. Nel corso della stagione è stata svolta l’ analisi di doppia materialità, che valuta: • gli impatti del Club su ambiente, persone e comunità, • i rischi e le opportunità ESG che possono influenzare la performance economica e la creazione di valore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
