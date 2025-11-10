Juventus pubblicato il report di sostenibilità | primo club di calcio in Italia conforme alla CSRD

Juventusnews24.com | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

. Per la prima volta è integrato nel bilancio finanziario. Juventus ha pubblicato il nuovo  Sustainability Report, diventando il  primo Club di calcio in Italia  a rendicontare secondo la  Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)  e agli  standard europei ESRS. Si tratta del  dodicesimo report di sostenibilità  nella storia del Club, e del  primo a essere integrato nel bilancio finanziario, con un livello di trasparenza, profondità e tracciabilità dei dati mai raggiunto prima. Nel corso della stagione è stata svolta l’ analisi di doppia materialità, che valuta: • gli impatti del Club su ambiente, persone e comunità, • i rischi e le opportunità ESG che possono influenzare la performance economica e la creazione di valore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

