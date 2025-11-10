Juventus Elkann attacca anche la Ferrari Pensate a guidare

Lo sfogo di John Elkann Non solo la Juventus. Anche il resto dell’impero di John Elkann non se la passa bene. Oltre alle difficoltà della Juventus, anche un altra squadra sportiva italiana gestita da Elkann non se la sta passando affatto bene: la Scuderia Ferrari. Il Motorsport italiano in Formula L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Elkann attacca anche la Ferrari “Pensate a guidare”

