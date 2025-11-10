Juric esonerato | l’Atalanta ha scelto Raffaele Palladino
L’Atalanta ha deciso di cambiare: via Juric, la panchina della Dea sarà affidata a Raffaele Palladino Ivan Juric non è più l’allenatore dell’ Atalanta. Il club bergamasco, dopo il clamoroso crollo casalingo contro il Sassuolo, ha deciso di esonerare il tecnico croato. Panchina Atalanta, scelto Palladino per il dopo Juric (Ansa Foto) – Calciomercato.it La pesante vittoria di Marsiglia è stata cancellata dal 3-0 rimediato ieri. La squadra di Juric è tredicesima in Serie A con solo 13 punti raccolti nelle prime 13 giornate, con solo 2 vittorie ottenute in campionato a fronte di 7 pareggi e delle ultime 2 sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
Eh sì caso chiuso.. Ma Juric che santi ha in paradiso.. E’ stato esonerato ovunque negli ultimi 2 anni ed e’ riuscito a prender l’Atalanta ma……….. #Juric #Lookman #Atalantasassuolo - X Vai su X
Il 6 novembre 2017, Davide Ballardini tornava per la terza volta sulla panchina del Genoa al posto dell'esonerato Juric. Una ricorrenza curiosa, nel giorno in cui arriva De Rossi per sostituire Vieira, che raccontavamo in questo articolo che raccoglie i migliori rit - facebook.com Vai su Facebook
Juric esonerato, l'Atalanta ha deciso: la Dea cambia allenatore, trattativa avanzata con Palladino - Ribaltone alla Dea: Juric ai titoli di coda dopo il clamoroso ko col Sassuolo. ilbianconero.com scrive
ESONERI Juric, il tecnico dei tre esoneri consecutivi? Per l’Atalanta in arrivo Palladino - Il tecnico croato incassa così il terzo esonero consecutivo della sua carriera recente, dopo le esperienze finite male a Roma e in Premier ... Scrive statoquotidiano.it
L'Atalanta ha esonerato Juric, al suo posto arriva Palladino - Per il dopo Juric, Palladino è in pole position; restano sullo sfondo anche i nomi di Thiago Motta e Roberto Mancini, quest’ultimo in attesa di una chiamata da un club del continente. Segnala lasicilia.it