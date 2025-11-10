Juric esonerato | l’Atalanta ha scelto Raffaele Palladino

L’Atalanta ha deciso di cambiare: via Juric, la panchina della Dea sarà affidata a Raffaele Palladino Ivan Juric non è più l’allenatore dell’ Atalanta. Il club bergamasco, dopo il clamoroso crollo casalingo contro il Sassuolo, ha deciso di esonerare il tecnico croato. Panchina Atalanta, scelto Palladino per il dopo Juric (Ansa Foto) – Calciomercato.it La pesante vittoria di Marsiglia è stata cancellata dal 3-0 rimediato ieri. La squadra di Juric è tredicesima in Serie A con solo 13 punti raccolti nelle prime 13 giornate, con solo 2 vittorie ottenute in campionato a fronte di 7 pareggi e delle ultime 2 sconfitte consecutive contro Udinese e Sassuolo. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

