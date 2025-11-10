Jonathan Bailey | I figli? Ho l’assoluto privilegio di essere un uomo gay non c’è un orologio biologico

L’attore, appena scelto da People come Sexiest Man Alive 2025, non esclude di diventare padre. «se i pianeti si allineano». E apprezza il fatto di non avere un «conto alla rovescia» della fertilità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Jonathan Bailey: «I figli? Ho l’assoluto privilegio di essere un uomo gay, non c’è un orologio biologico»

