John Elkann tuona sulla Ferrari | Hamilton e Leclerc parlino di meno e si concentrino sulla guida La bordata ai due piloti

John Elkann tuona sulla Ferrari: «Hamilton e Leclerc parlino di meno e si concentrino sulla guida». La bordata del CEO di Exor ai due piloti. Intervenuto al Salone d'Onore del Coni, John Elkann ha presentato ufficialmente la partnership tra i marchi italiani di Stellantis (Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati) e la Fondazione Milano Cortina 2026. Il CEO di Exor, oltre a discutere dei Giochi Olimpici e delle strategie nel settore auto, ha riservato parole molto dure alla Ferrari, reduce dal disastroso Gran Premio del Brasile che ha visto il doppio ritiro di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

