John Blond beccato a Torino mentre dipinge sotto casa di una coppia | Lei voleva fare la spia lui mi ha mandato il video

Torinotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"John Blond sei tu?" Sì, era proprio l'artista originario di Catania, che vive tra Londra e Milano, quello che è stato sorpreso a dipingere i suoi celebri "noodles", linee nere ondulate e audaci, sotto casa di una coppia, a Torino, in Via Pesaro, su dei pannelli."Non ci credo, sta dipingendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

