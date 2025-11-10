John Blond beccato a Torino mentre dipinge sotto casa di una coppia | Lei voleva fare la spia lui mi ha mandato il video
"John Blond sei tu?" Sì, era proprio l'artista originario di Catania, che vive tra Londra e Milano, quello che è stato sorpreso a dipingere i suoi celebri "noodles", linee nere ondulate e audaci, sotto casa di una coppia, a Torino, in Via Pesaro, su dei pannelli."Non ci credo, sta dipingendo. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
