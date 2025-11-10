Joe Jordan | Baresi mi procurò i biglietti per il Mundial La lite con Gattuso? Non la rifarei e nemmeno lui
L’ex attaccante scozzese: "Mi chiamavano Lo Squalo perché non avevo tre denti, mi saltarono dopo un calcio in bocca. Mi voleva il Bayern di Beckenbauer ma non se ne fece niente, poi arrivò il Milan.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
