L’ex attaccante scozzese: "Mi chiamavano Lo Squalo perché non avevo tre denti, mi saltarono dopo un calcio in bocca. Mi voleva il Bayern di Beckenbauer ma non se ne fece niente, poi arrivò il Milan.". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Joe Jordan: "Baresi mi procurò i biglietti per il Mundial. La lite con Gattuso? Non la rifarei, e nemmeno lui"