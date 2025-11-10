Jenna Ortega il completo gessato è il nuovo power suit dell’autunno

L’attrice più iconica e ricercata del momento? Senza dubbio Jenna Ortega che sembra proprio essere nata per stare sotto i riflettori. A soli 23 anni Jenna è già una delle attrici più influenti della sua generazione: ribelle, sofisticata e con quel magnetismo dark che l’ha resa inconfondibile. Dopo aver conquistato il mondo nei panni di Mercoledì Addams, Jenna ha bissato il successo nel sequel della serie Netflix che l’ha consacrata, mentre nel frattempo domina ogni red carpet con look da manuale di stile gotico-glam. Un’icona moderna, capace di trasformare ogni apparizione in un momento di puro stile e che non smette di conquistare e stupire ad ogni uscita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Jenna Ortega, il completo gessato è il nuovo power suit dell’autunno

