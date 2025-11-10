Italia tutto pronto per le sfide a Moldavia e Norvegia | le scelte di Gattuso le assenze e qualche novità | tutti gli aggiornamenti
Italia, attesa per le ultime sfide con Moldavia e Norvegia: le decisioni di Gattuso, gli indisponibili e le novità dell’ultima convocazione La Nazionale di Rino Gattuso si prepara ai prossimi impegni contro Moldavia e Norvegia con alcune novità e scelte ponderate, dettate soprattutto dalla necessità di coprire l’assenza di Kean e di rafforzare la manovra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Coppa Italia di Serie C: quattro sfide, un sogno - La Coppa Italia di Serie C entra nel vivo: sfide a eliminazione diretta, emozioni e lotta per un posto nei playoff nazionali. Si legge su ternananews.it
Italia, Gattuso venerdì ufficializzerà i convocati per le sfide contro Moldavia e Norvegia: previste diverse novità - Italia, Zaccagni torna nel gruppo di Gattuso: Caprile verso la prima convocazione. Lo riporta calcionews24.com
