Italia-Sudafrica rugby Quilter Nations Series 2025 | programma orario tv streaming
Secondo appuntamento con le Quilter Nations Series per l’Italia del rugby che sabato 15 novembre, con fischio d’inizio alle 13.40, ospita il Sudafrica, una sfida che arriva dopo l’entusiasmante vittoria ottenuta a Udine contro l’Australia. E i ragazzi di Gonzalo Quesada vogliono confermare il bel gioco visto sabato. Bisogna, però, scendere in campo con i piedi ben piantati a terra, perché il Sudafrica campione del mondo è una squadra di altissimo livello, con una fisicità che metterà alla prova la resistenza difensiva azzurra. “Ora dobbiamo rimanere umili e sapere che davanti a noi ci sono squadre di altissimo livello” ha detto Quesada dopo l’Australia e sarà da qui che gli azzurri dovranno ripartire. 🔗 Leggi su Oasport.it
