Israele si allarga anche in Siria istituito checkpoint a Quneitra schierati 2 carri armati e 4 veicoli militari Damasco | Nuova violazione della sovranità

Ilgiornaleditalia.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Damasco ha più volte condannato le “ripetute violazioni della sovranità siriana”, accusando Israele di ignorare le clausole dell’accordo di disimpegno del 1974, volto a creare una zona cuscinetto Onu tra i due Paesi. La città di Quneitra, si trova infatti all’interno della zona cuscinetto ONU. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

