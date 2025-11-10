Israele si allarga anche in Siria istituito checkpoint a Quneitra schierati 2 carri armati e 4 veicoli militari Damasco | Nuova violazione della sovranità
Damasco ha più volte condannato le “ripetute violazioni della sovranità siriana”, accusando Israele di ignorare le clausole dell’accordo di disimpegno del 1974, volto a creare una zona cuscinetto Onu tra i due Paesi. La città di Quneitra, si trova infatti all’interno della zona cuscinetto ONU. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
