Irrompe in casa della madre | in manette

Un pugno alla finestra per rompere il vetro ed entrare nell’abitazione della madre, che lo scorso 6 novembre lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia dopo essere stata più volte aggredita e minacciata. Per l’uomo, un quarantacinquenne italiano, è scattato l’ arresto per violazione di domicilio aggravata. A bloccarlo sono stati i carabinieri della stazione di Musocco, raccolta la richiesta di aiuto da parte della donna, di 68 anni. È successo sabato sera in via Negrotto, zona Villapizzone. L’uomo, dopo aver rotto il vetro di una finestra di casa della donna, al secondo piano di una palazzina, si era intrufolato all’interno incurante della denuncia che la madre aveva presentato nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Irrompe in casa della madre: in manette

