Macerata, 10 novembre 2025 – È finito sotto sequestro l’autolavaggio vicino corso Cavour, per “gravi irregolarità” accertate dalle forze dell’ordine. Ed è scattata una maxi multa, per oltre 120mila euro. Venerdì scorso è stata condotta un’attività di controllo congiunta che ha visto impegnati gli agenti della polizia locale, i carabinieri del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro) e i forestali di Recanati per verificare il rispetto delle normative vigenti. I controlli sono stati eseguiti in base alle rispettive competenze, interessando diversi ambiti quali agibilità e destinazione urbanistica della struttura, la modalità di esecuzione dei lavori, la regolarità dei lavoratori presenti e dei relativi documenti identificativi e infine la verifica della documentazione amministrativa, ambientale e artigianale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irregolarità in serie, autolavaggio sotto sequestro e multa da 120mila euro