Io sono un grande fan dello show the office e perché dovresti guardare il suo spin-off controverso

10 nov 2025

L’attesa per lo spin-offThe Paper” ha inizialmente suscitato scetticismo tra i fan di “The Office”. La sua annunciata uscita, a più di un decennio dalla conclusione della serie originale, era percepita come un’operazione commerciale di puro sfruttamento del brand. Tuttavia, la produzione ha saputo dimostrare anche ai più diffidenti di possedere una propria identità, riuscendo a conquistare pubblico e critica. In questa analisi si esploreranno le caratteristiche distintive di “The Paper”, il suo rapporto con il mondo di “The Office” e il suo legame con il genere del mockumentary. il paper non è una copia dell’office. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

