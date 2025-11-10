Io sono farah torna su canale 5 con nuovi episodi

anticipazioni sul ritorno di “io sono farah” su canale 5. La serie turca “Io sono Farah”, con protagonista Demet Özdemir nel ruolo di Farah Er?adi, ha già visto una prima trasmissione in Italia. La produzione, molto apprezzata dal pubblico, è attualmente disponibile in streaming su Mediaset Infinity. Al momento, i nuovi episodi non sono ancora stati trasmessi nel daytime. Le indiscrezioni più recenti suggeriscono che la rete stia pianificando un’importante collocazione in prima serata per il prossimo autunno. ricostruzione del piano di programmazione. Secondo le principali fonti di rumors, la rete avrebbe deciso di spostare “Io sono Farah” dalla fascia pomeridiana a quella più prestigiosa del prime time, prevedendo il ritorno con nuovi episodi a partire da dicembre 2025. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Io sono farah torna su canale 5 con nuovi episodi

Contenuti che potrebbero interessarti

L’attesa sta per finire! Quanti non vedono l’ora di rivedere #IoSonoFarah su Canale5? Fateci sapere nei commenti! #AdimFarah - facebook.com Vai su Facebook

Io sono Farah: quando torna su Canale 5 coi nuovi episodi - La serie turca Io sono Farah, interpretata da Demet Özdemir nel ruolo della protagonista Farah Ersadi, ha già debuttato in Italia nel pomeriggio su Canale 5. Segnala daninseries.it

Io sono Farah sta per tornare su Canale 5: c’è la data - Io sono Farah sta per tornare in onda su Canale 5: ecco quando dovrebbe arrivare , finalmente una data quasi ufficiale ... Si legge su ultimenotizieflash.com

Cambio programmazione Mediaset dicembre: Io sono Farah torna in tv, chiude Grande Fratello - Tra queste, il ritorno in tv di Io sono Farah, la serie turca lanciata la scorsa estate su Canale 5 e poi sospesa ... Da it.blastingnews.com