Io e Barbara D’Urso… Ballando con le stelle Pasquale La Rocca parla dopo le voci di gossip
Da settimane il pubblico si interroga su una delle coppie più chiacchierate di Ballando con le Stelle: Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca stanno davvero insieme? Il gossip non accenna a placarsi, e ogni gesto, ogni sguardo tra i due durante le puntate del celebre show di Milly Carlucci viene analizzato con la curiosità di chi cerca conferme. La loro intesa in pista è indiscutibile, e il feeling che traspare anche fuori dal programma ha alimentato sospetti e romanticismi da parte dei fan più attenti. Eppure, come spesso accade, la realtà potrebbe essere più sfumata di quanto sembri. Il punto di partenza di questo presunto flirt risale alle prime settimane di trasmissione, quando Pasquale La Rocca, ballerino campione in diverse edizioni del format, aveva lasciato intendere di voler far conoscere Barbara ai suoi genitori. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Barbara D'Urso si lascia andare a un racconto intimo e personale che commuove pubblico e giuria - facebook.com Vai su Facebook
''Aspetto una telefonata che non arriva'': Barbara d’Urso in lacrime a 'Ballando' parlando dei figli e del divorzio da loro padre - La conduttrice, 68 anni, ha pianto pensando al periodo più complicato della sua vita, dopo la separazione dal marito ... Lo riporta gossip.it
Ballando con le Stelle, Barbara D'Urso parla dei figli: "A volte una mamma aspetta una telefonata ", Lucarelli: "Abbiamo in comune che i nostri figli non ci cagano!" - A introdurre l'esibizione, una simpatica intervista doppia con Alessandro Costacurta. Riporta today.it
Marcella Bella: “Frecciatine a Barbara D’Urso? Ecco come sono i nostri rapporti”/ Confessione a Ballando - Marcella Bella elogiata a Ballando con le stelle 2025 dalla giuria, poi la verità sul rapporto con Barbara D'Urso ... Secondo ilsussidiario.net