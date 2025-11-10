Investita da un' auto pirata 21enne in fin di vita

Lotta tra la vita e la morte una ragazza padovana di 21 anni che è stata investita da un'auto pirata l'8 novembre alle 4 del mattino. E' successo tutto lungo la Sp 11 Iseo Rovato ad Adro in provincia di Brescia. Siamo all'altezza dell'uscita della discoteca Number One. Secondo i riscontri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

